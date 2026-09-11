Les créations en peuplier magnifié kriss’art création Senillé-Saint-Sauveur

Informations pratiques

Senillé-Saint-Sauveur

Les créations en peuplier magnifié

kriss’art création 7 villebure Senillé-Saint-Sauveur Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:30:00

fin : 2026-10-31 15:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Venez découvrir un savoir-faire unique où le bois de peuplier se réinvente en pièces d’exception. Sacs à main et bijoux légers comme une plume, façonnés avec passion et précision, révèlent toute l’élégance naturelle de ce bois blanc.

Chaque création est une invitation à sortir de l’ordinaire : des lignes épurées, une matière vivante et chaleureuse, et surtout… la possibilité de personnaliser votre sac pour qu’il vous ressemble vraiment.

Laissez-vous surprendre par cet artisanat original, entre créativité et authenticité. Un moment à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment les objets qui ont une âme ! .

kriss’art création 7 villebure Senillé-Saint-Sauveur 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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L’événement Les créations en peuplier magnifié Senillé-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne