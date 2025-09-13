Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont

Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont samedi 13 septembre 2025.

Les créatures de l’ombre, balade nocturne

Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:30:00

fin : 2025-10-25 21:00:00

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-27 2025-10-18 2025-10-25

Contes et légendes de Bretagne.

Du crépuscule à la nuit laissez vous guider sur le chemin des contes et des légendes, vous y rencontrerez ceux qui envahissent nos villages et nos forêts dès la nuit tombée…

• De 20h/20h30 à 22h30 /23h

Attention les horaires varient selon les dates en fonction du coucher du soleil.

• Tout public 2km chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

• Tarif plein 15 € Tarif réduit 12 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif)

• RDV à Paimpont (lieu exact donné à la réservation)

Groupe limité, réservation obligatoire

Départ assuré à partir de 8 personnes (mail de confirmation la veille)

Renseignements et réservation

medelkat@yahoo.fr ou 06 72 81 03 19 .

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 81 03 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Brocéliande