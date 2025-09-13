Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont
Les créatures de l’ombre, balade nocturne Paimpont samedi 13 septembre 2025.
Les créatures de l’ombre, balade nocturne
Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-13 18:30:00
fin : 2025-10-25 21:00:00
2025-09-13 2025-09-27 2025-10-18 2025-10-25
Contes et légendes de Bretagne.
Du crépuscule à la nuit laissez vous guider sur le chemin des contes et des légendes, vous y rencontrerez ceux qui envahissent nos villages et nos forêts dès la nuit tombée…
• De 20h/20h30 à 22h30 /23h
Attention les horaires varient selon les dates en fonction du coucher du soleil.
• Tout public 2km chemin accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
• Tarif plein 15 € Tarif réduit 12 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’AAH, sur présentation d’un justificatif)
• RDV à Paimpont (lieu exact donné à la réservation)
Groupe limité, réservation obligatoire
Départ assuré à partir de 8 personnes (mail de confirmation la veille)
Renseignements et réservation
medelkat@yahoo.fr ou 06 72 81 03 19 .
Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 72 81 03 19
