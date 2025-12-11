Les créatures mythiques et fantastiques Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Classes de Formation Musicale fin de second cycle

Le vendredi 06 février 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

