Les crèches à Arles Arles

La crèche provençale comporte bien entendu la Sainte Famille, mais également des personnages traditionnels de la Provence.

Les santons s’inspirent de la vie locale. Au delà de la Sainte Trinité, entourée de l’âne et du bœuf, vous retrouverez tous les habitants du village. Meunier, poissonnier, berger. Bien-sûr ils ont accompagnés du ravi, qui, les bras en l’ai, annonce la nouvelle de la naissance de l’Enfant Jésus.



Crèche de la confrérie des Gardians

du 25 décembre 2025 au 4 février 2026 (église Saint Julien, rue du Quatre-Septembre)



Crèche de la Major

Du 25 décembre 2025 au 4 février 2026 (église Notre Dame de la Major, place de la Major)



Crèche de Saint-Trophime

Du 10 décembre 2025 au 2 février 2026 (église Saint-Trophime)



Grande crèche provençale, par les Amis du Salon des Santonniers reconstitution d’un village provençal, du 6 décembre au 18 janvier, inauguration le 6 décembre à 10h30. Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Chapelle des Trinitaires .

Différents lieux de la commune Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 07 38 paroisse.st.trophime@free.fr

The Provençal cot includes of course the Holy Family, but also traditional characters from Provence.

