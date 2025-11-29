Les crèches de Marignane ouvertes au public Marignane
A l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreuses crèches sont ouvertes au public Notre-Dame de Pitié, la paroisse, le Salon Rouge de la mairie, le musée Albert Reynaud, l’Office de Tourisme et les maisons de retraites.
Circuit des crèches
LA CRECHE GRANDEUR NATURE, à la Chapelle Notre-Dame de Pitié (colline, avenue Jean-Louis Calderon)
Une soixantaine de santons grandeur nature en habits traditionnels et animaux, avec scènes animées de Marignane et de Provence. Plus de 400m² de décors.
Du 20 décembre 2025 au 11 janvier 2026, tous les jours de 14h à 17h30.
Jeudi 25 décembre 2025 à 16h30 bénédiction de la crèche.
Dimanche 4 janvier 2026 présentation des rois mages.
Du mercredi 28 janvier 2026 au mercredi d’après de 14h à 17h30 la crèche blanche (présentation de l’enfant Jésus au Temple).
Lundi 2 février 2026 à 10h30 bénédiction des navettes.
LES CRECHES DE LA PAROISSE
– Eglise Saint-Nicolas (avenue Jean Jaurès)
A partir du 7 décembre 2025 au 5 janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).
– Eglise Saint-Laurent Imbert (2 rue Pierre-René Mayan à Marignane)
A partir du 20 décembre 2025 jusqu’à mi-janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).
– Eglise Saint-Pierre (boulevard Maurice Nogues à Saint-Victoret)
A partir du 20 décembre 2025 jusqu’à mi-janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).
Et aussi… SALON ROUGE DE L’HOTEL DE VILLE (esplanade Laurens Deleuil)
Superbe crèche monumentale et exposition de santons de la Maison Fouque d’Aix-en-Provence (existe depuis 1934).
Inauguration le vendredi 28 novembre 2025 à 18h.
Du 29 novembre 2025 au 9 janvier 2026
– Visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
– Les week-ends de 10h à 12h et de 15h à 18h.
– Fermé les 24 et 31 décembre après-midi, les 25 et 26 décembre toute la journée, ainsi que les 1er et 2 janvier.
MUSEE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ALBERT REYNAUD (rue Covet)
Visibilité de la table traditionnelle des 13 desserts et de la crèche réalisée avec les santons traditionnels de l’église Saint-Nicolas habillés fin du 19ème siècle du 29 novembre au 20 décembre 2025, et du 5 janvier au début février 2026, aux heures d’ouverture.
Inauguration le samedi 29 novembre à 10h30.
OFFICE DE TOURISME DE MARIGNANE (cours Mirabeau)
Crèche avec des santons faits main par la section céramique de l’association Loisirs Arts et Culture d’Airbus Helicopters visible à partir du 3 décembre après-midi 2025 jusqu’au 6 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le mardi en continu.
Crèches numériques concours photos des crèches sur la page Facebook et sur Instagram (@tourisme-marignane) de l’Office de Tourisme de Marignane.
MAISON DE RETRAITE LE FELIBRIGE (rue de Figuèras prolongée)
Du 16 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
MAISON DE RETRAITE LES AMANDIERS (33 chemin de St-Pierre)
Du 3 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 10h à 17h. .
Lieux divers dans Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
English :
As the end of the year celebrations approach, many cribs are open to the public: Notre-Dame de Pitié, the parish, the Red Room of the town hall, the Albert Reynaud Museum, the Tourist Office and the retirement homes.
German :
In der Vorweihnachtszeit sind viele Krippen für die Öffentlichkeit zugänglich: Notre-Dame de Pitié, die Pfarrgemeinde, der Rote Salon des Rathauses, das Albert Reynaud Museum, das Fremdenverkehrsamt und die Altenheime.
Italiano :
Con l’avvicinarsi delle festività, molti presepi sono aperti al pubblico: Notre-Dame de Pitié, la parrocchia, la Sala Rossa del municipio, il Museo Albert Reynaud, l’Ufficio del Turismo e le case di riposo.
Espanol :
A medida que se acercan las fiestas, muchas cunas se abren al público: Notre-Dame de Pitié, la parroquia, el Salón Rojo del ayuntamiento, el Museo Albert Reynaud, la Oficina de Turismo y las residencias de ancianos.
