Les crèches de Marignane ouvertes au public Marignane

A l’approche des fêtes de fin d’année, de nombreuses crèches sont ouvertes au public Notre-Dame de Pitié, la paroisse, le Salon Rouge de la mairie, le musée Albert Reynaud, l’Office de Tourisme et les maisons de retraites.

Circuit des crèches



LA CRECHE GRANDEUR NATURE, à la Chapelle Notre-Dame de Pitié (colline, avenue Jean-Louis Calderon)

Une soixantaine de santons grandeur nature en habits traditionnels et animaux, avec scènes animées de Marignane et de Provence. Plus de 400m² de décors.

Du 20 décembre 2025 au 11 janvier 2026, tous les jours de 14h à 17h30.

Jeudi 25 décembre 2025 à 16h30 bénédiction de la crèche.

Dimanche 4 janvier 2026 présentation des rois mages.

Du mercredi 28 janvier 2026 au mercredi d’après de 14h à 17h30 la crèche blanche (présentation de l’enfant Jésus au Temple).

Lundi 2 février 2026 à 10h30 bénédiction des navettes.



LES CRECHES DE LA PAROISSE

– Eglise Saint-Nicolas (avenue Jean Jaurès)

A partir du 7 décembre 2025 au 5 janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).

– Eglise Saint-Laurent Imbert (2 rue Pierre-René Mayan à Marignane)

A partir du 20 décembre 2025 jusqu’à mi-janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).

– Eglise Saint-Pierre (boulevard Maurice Nogues à Saint-Victoret)

A partir du 20 décembre 2025 jusqu’à mi-janvier 2026 (visible selon ouverture de l’église).



Et aussi… SALON ROUGE DE L’HOTEL DE VILLE (esplanade Laurens Deleuil)

Superbe crèche monumentale et exposition de santons de la Maison Fouque d’Aix-en-Provence (existe depuis 1934).

Inauguration le vendredi 28 novembre 2025 à 18h.

Du 29 novembre 2025 au 9 janvier 2026

– Visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

– Les week-ends de 10h à 12h et de 15h à 18h.

– Fermé les 24 et 31 décembre après-midi, les 25 et 26 décembre toute la journée, ainsi que les 1er et 2 janvier.



MUSEE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES, ALBERT REYNAUD (rue Covet)

Visibilité de la table traditionnelle des 13 desserts et de la crèche réalisée avec les santons traditionnels de l’église Saint-Nicolas habillés fin du 19ème siècle du 29 novembre au 20 décembre 2025, et du 5 janvier au début février 2026, aux heures d’ouverture.

Inauguration le samedi 29 novembre à 10h30.



OFFICE DE TOURISME DE MARIGNANE (cours Mirabeau)

Crèche avec des santons faits main par la section céramique de l’association Loisirs Arts et Culture d’Airbus Helicopters visible à partir du 3 décembre après-midi 2025 jusqu’au 6 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Le mardi en continu.



Crèches numériques concours photos des crèches sur la page Facebook et sur Instagram (@tourisme-marignane) de l’Office de Tourisme de Marignane.



MAISON DE RETRAITE LE FELIBRIGE (rue de Figuèras prolongée)

Du 16 décembre 2025 au 31 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.



MAISON DE RETRAITE LES AMANDIERS (33 chemin de St-Pierre)

Du 3 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Du lundi au vendredi de 10h à 17h. .

Lieux divers dans Marignane Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

As the end of the year celebrations approach, many cribs are open to the public: Notre-Dame de Pitié, the parish, the Red Room of the town hall, the Albert Reynaud Museum, the Tourist Office and the retirement homes.

German :

In der Vorweihnachtszeit sind viele Krippen für die Öffentlichkeit zugänglich: Notre-Dame de Pitié, die Pfarrgemeinde, der Rote Salon des Rathauses, das Albert Reynaud Museum, das Fremdenverkehrsamt und die Altenheime.

Italiano :

Con l’avvicinarsi delle festività, molti presepi sono aperti al pubblico: Notre-Dame de Pitié, la parrocchia, la Sala Rossa del municipio, il Museo Albert Reynaud, l’Ufficio del Turismo e le case di riposo.

Espanol :

A medida que se acercan las fiestas, muchas cunas se abren al público: Notre-Dame de Pitié, la parroquia, el Salón Rojo del ayuntamiento, el Museo Albert Reynaud, la Oficina de Turismo y las residencias de ancianos.

