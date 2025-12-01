Les crèches du Centre Beauce

Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez vous imprégner de l’esprit de Noël lors de l’événement Les Crèches du Centre Beauce !

L’église Saint Félix vous ouvre ses portes pour une célébration chaleureuse le samedi 13 décembre 2025, de 14h à 17h.

Profitez d’un moment inoubliable pour admirer une exposition unique de crèches, partager un goûter convivial et écouter des chants traditionnels. Une sortie enchanteresse qui réchauffera le cœur de toute la famille ! .

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 97 26

English :

Get into the Christmas spirit at Les Crèches du Centre Beauce !

L’événement Les crèches du Centre Beauce Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2025-12-09 par OT GRAND PITHIVERAIS