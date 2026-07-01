Les crépuscules du sanctuaire Sanctuaire des poids plumes Ventouse

Informations pratiques

Ventouse

Les crépuscules du sanctuaire

Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Visite et planche apéro

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-08-14 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Quand le jour se termine, la nature s’éveille !

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Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89

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English :

When the day comes to an end, nature comes to life!

L’événement Les crépuscules du sanctuaire Ventouse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente