Les crépuscules du sanctuaire Sanctuaire des poids plumes Ventouse
vendredi 17 juillet 2026 · Sanctuaire des poids plumes · Ventouse
Informations pratiques
Ventouse
Les crépuscules du sanctuaire
Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Visite et planche apéro
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
Quand le jour se termine, la nature s’éveille !
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Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89
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English :
When the day comes to an end, nature comes to life!
L’événement Les crépuscules du sanctuaire Ventouse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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