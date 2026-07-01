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AGENDA · Ventouse

Les crépuscules du sanctuaire Sanctuaire des poids plumes Ventouse

vendredi 17 juillet 2026 · Sanctuaire des poids plumes · Ventouse

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Sanctuaire des poids plumes
Adresse
Route de Beaulieu
Ville
16460 Ventouse
Département
Charente
Tarif
25 25 25 Visite et planche apéro

Ventouse

Les crépuscules du sanctuaire

Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Visite et planche apéro

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-14 19:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Quand le jour se termine, la nature s’éveille !
  .

Sanctuaire des poids plumes Route de Beaulieu Ventouse 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 76 89 

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English :

When the day comes to an end, nature comes to life!

L’événement Les crépuscules du sanctuaire Ventouse a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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