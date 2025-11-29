Les Crieurs de Lune en concert Bar associatif Fartfelien Gigny-sur-Saône

Les Crieurs de Lune en concert

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 23:30:00

2025-11-29

Les Crieurs de Lune

C’est le regard d’un auteur compositeur interprète et d’un guitariste sur leur quotidien et les détours de notre drôle de monde.

Une chanson française qui tord les mots dans une poésie vivante .

Les Crieurs de Lune en concert, ce sont des moments de vie où l’on se sent bienvenu.

Un instant où musarder dans les idées et effleurer ses engagements.

C’est aussi s’installer dans leurs histoires et voyager dans leurs sourires.

Restauration avec réservation conseillée avant le 27 11 à 20h Tartiflette et salade.

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€.

Dessert charlotte aux kiwis, 4€.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif Fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

