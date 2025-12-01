Les crieurs de Noël Saujon
Les crieurs de Noël Saujon samedi 20 décembre 2025.
Les crieurs de Noël
42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Venez assister à la criée de vos souhaits de Noël par le lutin crieur au parc du Château.
.
42a Rue Pierre de Campet Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
English :
Come and watch the elf shout your Christmas wishes in the Château park.
German :
Seien Sie dabei, wenn der Marktschreier (Lutin crieur) im Schlosspark Ihre Weihnachtswünsche ausruft.
Italiano :
Venite a vedere i vostri desideri natalizi gridati dall’elfo banditore nel parco del Castello.
Espanol :
Venga a ver cómo el elfo pregonero grita sus deseos navideños en el recinto del castillo.
L’événement Les crieurs de Noël Saujon a été mis à jour le 2025-11-24 par Mairie de Saujon