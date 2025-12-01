Les crieurs de Noël Saujon

Les crieurs de Noël

42a Rue Pierre de Campet Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez assister à la criée de vos souhaits de Noël par le lutin crieur au parc du Château.

+33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

English :

Come and watch the elf shout your Christmas wishes in the Château park.

German :

Seien Sie dabei, wenn der Marktschreier (Lutin crieur) im Schlosspark Ihre Weihnachtswünsche ausruft.

Italiano :

Venite a vedere i vostri desideri natalizi gridati dall’elfo banditore nel parco del Castello.

Espanol :

Venga a ver cómo el elfo pregonero grita sus deseos navideños en el recinto del castillo.

