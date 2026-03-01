Les crieurs de toit Concert de sortie du nouvel album

Place du Jeu de Paume Breteuil Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les crieurs de toit Concert de sortie du nouvel album

Les Crieurs de toit sont nés de l’envie de Guillaume, Thomas et Vincent de créer ensemble un projet. Tous trois multi-instrumentistes, un processus de création et d’expérimentation s’est mis en marche pour arriver en 2020 à la forme actuelle du groupe. Fort d’une expérience à eux trois de plus de 2000 concerts au sein de leurs précédentes formations, il n’était pas question de se reposer sur des acquis !

C’est ainsi que le groupe a décidé de proposer une véritable performance scénique ! En effet, en plus du chant et de son instrument respectif, chacun hérite d’un élément de la batterie qui sera joué au pied. Ou comment remplacer deux bras et deux jambes par trois pieds ! Sur scène, Les Crieurs de toit c’est une écriture ciselée en français, parfois percutante, toujours sincère et une musique parfaitement incompatible avec la position assise.

Un bon spectacle vaut mieux qu’un long discours alors le mieux, c’est de venir le voir par soi-même ici, là-bas ou ailleurs !!!!! .

Place du Jeu de Paume Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France +33 6 08 11 28 68 contact@yacommeunlezard.com

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English :

Les crieurs de toit New album release concert

L’événement Les crieurs de toit Concert de sortie du nouvel album Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde