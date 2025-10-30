« Les crimes parfaits de Jack l’Eventreur » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Les rendez-vous « Hors-Sentiers », ces conférences, éclairantes et instructives, sont proposées par des spécialistes ou des passionnés.

Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 12 ans.

Une conférence spéciale « chocottes » pour Halloween.

Qui pouvait bien être le célèbre assassin Jack l’éventreur?

Revivez l’angoisse de chacune des nuits londoniennes de cette période et l’enquête qui s’ensuivit, racontée par Philippe Escoffier. Cette conférence délicieusement effrayante ne s’adresse pas aux plus petits (12 ans et plus). .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

These enlightening and instructive talks are given by specialists and enthusiasts.

Conferences adapted for the general public and children aged 12 and over.

German :

Die « Hors-Sentiers »-Termine, diese erhellenden und lehrreichen Vorträge werden von Spezialisten oder Enthusiasten angeboten.

Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 12 Jahren geeignet.

Italiano :

Queste conferenze illuminanti e istruttive sono tenute da specialisti e appassionati.

Sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dai 12 anni.

Espanol :

Estas charlas esclarecedoras e instructivas son impartidas por especialistas y aficionados.

Son aptas para el público en general y para niños a partir de 12 años.

