LES CRINIERES D’OR Début : 2026-01-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LES CRINIERES D’OR PARC DES EXPOSITIONS – AVIGNON Le Gala des Crinières d’Or : la magie des arts équestresLe Gala des Crinières d’Or réunit des artistes – chevaux et cavaliers – d’exception, emblématiques de l’évolution contemporaine du spectacle équestre. Créatifs et audacieux, ils ont su abolir les frontières entre les disciplines pour révéler toute la magie des arts équestres dans une extraordinaire pluralité d’expressions. Rythmé et enthousiasmant, tour à tour facétieux, poétique, nostalgique ou émouvant, le Gala des Crinières d’Or 2026 a été imaginé comme un véritable concentré de l’esprit Cheval Passion. À l’affiche du Gala des Crinières d’Or 2026 :•Les dernières créations de Magali Delgado et Frédéric Pignon,•La liberté selon Gari Zoher•La voltige débridée de Samuel Hafrad et de sa team de cascadeurs,•L’Équipe de France de Voltige hors des sentiers battus•Un melting pot des plus grands succès du régiment de Cavalerie de la Garde républicaine à Cheval Passion.•Et des surprises aussi insolites que féeriques !Calixte de Nigremont, maître de cérémonie depuis 20 ans !Calixte de Nigremont joue le Maître de Cérémonie incontesté des Crinières d’Or de Cheval Passion. Avec son humour, son éloquence et son inimitable « Nigremont touch », Calixte séduit les spectateurs de Cheval Passion depuis 2006. Tour à tour facétieux et impertinent, il présentera son 20ème gala des Crinières d’Or en janvier 2026.Élevages et vente de chevauxDurant les 5 jours de salon, près d’un millier de chevaux occupe en rotation les 700 boxes aménagés pour l’occasion sur le Parc Expo d’Avignon. L’occasion pour les visiteurs de découvrir de nombreuses races équines et de rencontrer les propriétaires et les éleveurs. Plusieurs halls et espaces extérieurs du Parc Expo sont consacrés à l’accueil des chevaux, des éleveurs et des associations de race.Les Shows d’élevage sont des présentations de races de chevaux, mises en scène tels de véritables spectacles. Commentés par des experts passionnés, les Shows d’élevage révèlent les qualités, les particularités et l’histoire de ces chevaux d’exception

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS CHEMIN DES FELONS 84000 Avignon 84