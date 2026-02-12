Les Cristaux de l’Oisans by Atomic et Vola Rond Point des Pistes Huez

Les Cristaux de l’Oisans by Atomic et Vola

Rond Point des Pistes Domaine skiable Huez Isère

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

C’est dans une ambiance conviviale mais sportive que 650 enfants vont s’affronter dans les diverses disciplines de ski. Accompagnés par les parents et entraîneurs, ces futures graines de champions de 4 a 12 ans donneront tout pour décrocher le podium…

Rond Point des Pistes Domaine skiable Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 34 42 alpedhuezskiclub@gmail.com

English : Les Cristaux de l’Oisans by Atomic et Vola

In a friendly yet sporting atmosphere, 650 children will compete in a variety of skiing disciplines. Accompanied by parents and coaches, these future champions aged 4 to 12 will be giving their all to win the podium…

