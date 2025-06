Les Crogs, concert électro celtique Cubnezais 28 juin 2025 20:30

Gironde

Les Crogs, concert électro celtique Place du Puits Cubnezais Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 22:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Au coeur du village, les Crogs vous feront vribrer en proposant une vision moderne de la musique Celte. Ces 3 sculpteurs sonore multi-instrumentistes proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Ils vous invitent à un voyage musical unique. Influencés par le rock, la world music et les beats électro, ils réinventent la musique celtique avec une énergie débordante. Cette soirée offre des moments de partage et de convivialité avec possibilité de manger sur place (food-truck).

Prêts à danser et à chanter ? .

Place du Puits

Cubnezais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 70 71

English : Les Crogs, concert électro celtique

German : Les Crogs, concert électro celtique

Italiano :

Espanol : Les Crogs, concert électro celtique

L’événement Les Crogs, concert électro celtique Cubnezais a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Latitude Nord Gironde