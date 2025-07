Les Croisi’Quais Le Croisic

Les Croisi’Quais Le Croisic lundi 21 juillet 2025.

Les Croisi’Quais

Sur les quais Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-21 20:30:00

fin : 2025-08-11

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11

Dans un site remarquable, les lundis soir d’été, Le Croisic accueille une pléiade d’artistes de rue sur près de 2 km de quais. Le port du Croisic s’anime de jongleurs, musiciennes, chanteurs, danseuses, acrobates, clowns, etc. Parallèlement, un marché nocturne se décline tout au long du quai du Port Ciguet. Croisicais, estivants, voisins de la presqu’île se retrouvent sur les terrasses des cafés ou déambulent entre chaque animation.

Programmation du 21 Juillet :

20h30 (2h) rond-point d’Aigiullon Graines d’arts maquillage et sculpture sur ballon

20h45 22h (45 min) parvis de l’ancienne criée Conquète spéciale parade burlesque

21h et 22h15 (45 min) place Donatien Lepré Transformateurs acoustiques fanfare

21h et 22h (30 min) déambulation sur les quais Wlater Soap souffleur de bulles

21h30 (1h30) déambulation sur les quais L’Ethno machine machine musicale

23h (30 min) place du 8 Mai Étincelle Duo spectacle de feu

Programmation du 28 Juillet :

20h30 (2h) rond-point d’Aigiullon Graines d’arts maquillage et sculpture sur ballon

20h30 (1h30) déambulation sur les quai L’Émerveillé marionette géante

20h30 (1h10) quai Lénigo La vache qui rock akoustik rock jeune public

21h (1h30) place Donatien Lepré Kengai Orchesstra transcontinental groov

21h (1h30) parvis de l’ancienne criée L’hippodrome de poche spectacle interactif

21h (55 min) place du 8 Mai Bonjour Bonheur jeu clownesque et cirque

21h (1h20) déambulation sur les quais Échassier pirate échassiers

Programmation du 4 Août :

20h30 (2h) rond-point d’Aigiullon Graines d’arts maquillage et sculpture sur ballon

20h30 et 21h45 (45 min) démabulation sur les quais Piratoria déambulation

21h (1h15) place Donatien Lepré Jaft punk spectacle de rue musical

21h (2h30) parvis de l’ancienne criée La SMSM entresort

21h (45 min) place du 8 Mai Petite histoire au hasard cirque aérien musical

21h (1h20) démabulation sur les quais Échassier miroir échassiers

23h (30 min) quai Lénigo Dharma spectacle de feu

Programmation du 11 Août :

20h30 (2h) rond-point d’Aigiullon Graines d’arts maquillage et sculpture sur ballon

20h30 (45 min) quai Lénigo Les charlatans duo burlesque

21h (1h30) place Donatien Lepré Menace d’éclaircie fanfare rock’n’roll

21h et 22h (30 min) déambulation sur les quais Walter Soap souffleur de bulles

21h (45 min) place du 8 Mai Le chemin dans les airs conte initiatique

21h15 (1h30) parvis de l’ancienne criée Et si on chantait ! spectacle muscial participatif

21h15 (1h20) déambulation sur les quais Échassiers lumineux échassiers

Fermeture des quais dès 19h30. En cas d’intempérie, certains spectacles et animations sont susceptibles d’être annulés.

Pour toutes informations 02 28 56 78 50. .

Sur les quais Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

