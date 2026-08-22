Les Croq’Histoires Autour du monde A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
samedi 9 janvier 2027 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Les Croq’Histoires Autour du monde
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 10:30:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Un samedi par mois, rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque pour partager un moment autour des Croq’Histoires !
Au programme de jolies histoires à écouter et, selon les séances, une activité manuelle pour prolonger ce moment de découverte et de créativité.
Une animation spécialement proposée aux enfants de 0 à 6 ans.
Ce samedi, venez découvrir des lectures sur le thème Autour du monde .
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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
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English :
One Saturday a month, come to the library’s youth area to enjoy some time with Croq’Histoires!
On the agenda: lovely stories to listen to and, depending on the session, a craft activity to extend this moment of discovery and creativity.
An event specially designed for children ages 0 to 6.
This Saturday, come discover stories on the theme “Around the World.”
L’événement Les Croq’Histoires Autour du monde Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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