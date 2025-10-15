Les Croq’Histoires des grands A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-15 10:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Lecture et présentation de livres autour du thème mystère, mystère.
Activité proposée pour les 7 ans et +.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Reading and presentation of books on the theme: mystery, mystery.
For ages 7 and up.
German :
Lesung und Buchvorstellung zum Thema: Geheimnis, Geheimnis.
Diese Aktivität wird für Kinder ab 7 Jahren angeboten.
Italiano :
Lettura e presentazione di libri sul tema del mistero, del giallo.
Per i bambini dai 7 anni in su.
Espanol :
Lectura y presentación de libros sobre el tema del misterio, el misterio.
A partir de 7 años.
