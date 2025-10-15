Les Croq’Histoires des grands A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-15 10:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Lecture et présentation de livres autour du thème mystère, mystère.

Activité proposée pour les 7 ans et +.

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

English :

Reading and presentation of books on the theme: mystery, mystery.

For ages 7 and up.

German :

Lesung und Buchvorstellung zum Thema: Geheimnis, Geheimnis.

Diese Aktivität wird für Kinder ab 7 Jahren angeboten.

Italiano :

Lettura e presentazione di libri sul tema del mistero, del giallo.

Per i bambini dai 7 anni in su.

Espanol :

Lectura y presentación de libros sobre el tema del misterio, el misterio.

A partir de 7 años.

