LES CROQUANTS SAF FEH – LES DOCKS Cahors

LES CROQUANTS SAF FEH Début : 2026-02-27 à 21:00. Tarif : – euros.

Ça fait 25 ans qu’il est 22h30 et que la soirée (re)commence ! Pendant des centaines de concerts où la bière coulait à flot, Danito et Kif ont dépoussiéré la chanson française de façon festive et populaire tout en lui rendant hommage.Le 16 octobre 1999, dans un bar de Narbonne, il fut un concert plus marquant que les autres puisque ce soir-là a eu lieu l’enregistrement de leur mythique premier album Ça sent la bière. Un live qui n’a pas pris une ride !C’est pour fêter cet anniversaire que Les Croquants ont décidé de repartir sur les routes pour seulement 25 concerts afin de retrouver leur public dans tout l’hexagone ! SAF FEH en ouverture :Quintet ultra énergisant de transe afro-groove, Saf Feh insuffle des doses massives d’électricité dans la tradition orientale, de poésie dans la soul, de gouaille dans la sensualité, et vice-versa. Soudée autour de la voix voltigeuse de Sabrina, le formation virtuose porte haut les couleurs d’une musique nomade, métissée, empreinte de valeurs humanistes de partage et de fête. Irrésistible.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46