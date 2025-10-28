Les croqueurs d’histoire dans le noir Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les croqueurs d’histoire dans le noir Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos mardi 28 octobre 2025.

Les croqueurs d’histoire dans le noir

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Venez écouter des lectures qui vous en mettront plein les yeux !

Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 3 ans.

Pour les 3 ans et +

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque de Tarnos. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37

English : Les croqueurs d’histoire dans le noir

German : Les croqueurs d’histoire dans le noir

Italiano :

Espanol : Les croqueurs d’histoire dans le noir

L’événement Les croqueurs d’histoire dans le noir Tarnos a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Seignanx