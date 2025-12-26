Les croqueurs d’histoire dans le noir, Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les croqueurs d’histoire dans le noir

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Venez écouter des lectures qui vous en mettront plein les yeux !

Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés.

Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 3 ans.

Pour les 3 ans et +

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque de Tarnos. .

