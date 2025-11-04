Les Croqueurs d’Histoire place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Des séances de bébés lecteurs, sont proposées le mardi 4 novembre, à 10h, et le samedi 8 novembre, à 10h15 , pour les 0-3 ans.

Les Croqueurs d’histoires séance de bébés lectures, faites goûter les mots et la musique des histoires, comptines et formulettes à votre bébé, le temps d’un moment de partage avec les bibliothécaires.

Séances prochaines le 2, 6 et 9/12.

A la Salle Heure du Conte | sur inscription par téléphone au 05 58 46 09 43, à partir du 21/10. .

place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

