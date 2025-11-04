Les Croqueurs d’Histoire place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan
Les Croqueurs d’Histoire
place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Des séances de bébés lecteurs, sont proposées le mardi 4 novembre, à 10h, et le samedi 8 novembre, à 10h15 , pour les 0-3 ans.
Les Croqueurs d’histoires séance de bébés lectures, faites goûter les mots et la musique des histoires, comptines et formulettes à votre bébé, le temps d’un moment de partage avec les bibliothécaires.
Séances prochaines le 2, 6 et 9/12.
A la Salle Heure du Conte | sur inscription par téléphone au 05 58 46 09 43, à partir du 21/10. .
place du 6e R.P.I MA Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
