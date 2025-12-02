Les Croqueurs d’Histoire Mont-de-Marsan

Les Croqueurs d’Histoire Mont-de-Marsan mardi 2 décembre 2025.

Les Croqueurs d’Histoire

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Les Croqueurs d’histoires vous proposent 3 séances à venir le mardi 2 et 9 décembre, à 10h , et le samedi 6 décembre, à 10h15.

Séance de bébés lectures (de 0 à 3 ans), à la Salle Heure du Conte | sur inscription par téléphone au 05 58 46 09 43, dès le 18 novembre. .

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

English : Les Croqueurs d’Histoire

German : Les Croqueurs d’Histoire

Italiano :

Espanol : Les Croqueurs d’Histoire

L’événement Les Croqueurs d’Histoire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Mont-de-Marsan