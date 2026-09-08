Les croqueurs d’histoire Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Les croqueurs d’histoire

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-10 2026-10-13 2026-11-03 2026-11-07 2026-11-10 2026-12-01 2026-12-05 2026-12-08

Bébés lecteurs

Faites goûter les mots et la musique des histoires, comptines et formulettes à votre bébé, le temps d’un moment de partage avec les bibliothécaires.

Lieu : Salle Heure du Conte

Sur inscription par téléphone au 05 58 46 09 43 dès le 22 septembre .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les croqueurs d’histoire

L’événement Les croqueurs d’histoire Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan