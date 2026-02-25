Les Croqueurs d’histoires en pyjama Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Début : 2026-04-14
Pyjama exigé, doudou conseillé, parent toléré.
Pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons assurer l’accueil de petites sœurs ou petits frères de moins de 3 ans.
Dès 3 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 18h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes
1 Allée du Fils
Tarnos 40220
Landes, Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 64 43 36
