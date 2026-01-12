Les Croqueurs en musique Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan
Les Croqueurs en musique Place du 6ème R.P.I.Ma Mont-de-Marsan mardi 3 mars 2026.
Les Croqueurs en musique
Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-07
Faites découvrir à votre bébé le plaisir des mots et des sons à travers histoires, comptines et formulettes. un moment de partage autour de l’éveil musical
Salle Heure du conte | sur inscription par téléphone dès le 17/02 .
Place du 6ème R.P.I.Ma 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Croqueurs en musique
L’événement Les Croqueurs en musique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan