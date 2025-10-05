Les Cucurbitades Marchiennes

Les Cucurbitades Marchiennes dimanche 5 octobre 2025.

Les Cucurbitades

Rue de l’Abbaye Marchiennes Nord

Tarif : 7 – 7 –

7

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Chaque premier dimanche d’octobre, Marchiennes s’anime pour « Les Cucurbitades, fête de la courge et de la sorcellerie, fête familiale et conviviale autour des citrouilles et des sorcières. Dans le cadre unique de l’ancienne abbaye, habitants et visiteurs se retrouvent pour une journée pleine de bonne humeur, de découvertes et d’animations pour tous.

Au programme, un marché coloré où l’on retrouve des courges sous toutes leurs formes, de bons produits du terroir et des artisans passionnés. Toute la journée, des spectacles rythment la fête cracheurs de feu, musiciens, jongleurs ou échassiers créent une ambiance festive et entraînante. Les familles ne sont pas en reste avec des jeux traditionnels, des ateliers créatifs pour les enfants et la présence de sorcières farfelues qui déambulent en distribuant friandises et éclats de rire.

La journée se termine par un moment fort et attendu de tous l’embrasement d’un grand bûcher qui rassemble petits et grands pour clôturer la fête en beauté.

Les Cucurbitades, c’est l’occasion de partager un bon moment ensemble, de se régaler et de repartir avec des souvenirs chaleureux et inoubliables ! 7 .

Rue de l’Abbaye Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France +33 7 61 30 45 70 marchiennescl@gmail.com

