Les cueilleurs de l’espace : rencontre avec deux chercheurs pour tout savoir sur les météorites Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris vendredi 3 octobre 2025.

Les cueilleurs de l’espace : rencontre avec deux chercheurs pour tout savoir sur les météorites Vendredi 3 octobre, 19h00 Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand Paris

Entrée gratuite pour toutes et tous, réservation conseillée

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Que sont ces pierres étranges qui tombent du ciel ? Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont fascinés par les météorites et s’interrogent sur leur signification. D’où viennent-elles ? Comment les reconnaître ? Combien en tombe-t-il chaque année sur Terre ? Peuvent-elles représenter une menace ? Sont-elles des roches comme les autres ?

L’étude scientifiques des météorites livre des informations précieuses sur notre système solaire et son environnement. Elles permettent de lever en partie le voile sur de grandes énigmes : l’origine de la vie sur Terre, les extinctions massives d’espèces, la composition des astéroïdes, les conditions de formation du système solaire, ou encore les poussières venues d’étoiles présolaires.

Le réseau international Fripon (Fireball Recovery and InterPlanetary Observation Network) surveille aujourd’hui le ciel nocturne pour détecter les bolides les plus brillants et déterminer leur provenance et leur lieu de chute. Le programme de sciences participatives Vigie-Ciel piloté par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) invite celles et ceux qui le souhaitent à observer les étoiles filantes, rechercher des météorites et des cratères d’impact. Et si vous deveniez à votre tour cueilleur ou cueilleuse de météorites ?

Venez rencontrer deux « cueilleurs de l’espace », deux experts passionnés, qui partageront leur savoir et leurs aventures :

Laurent Remusat est géochimiste et directeur de recherche CNRS à l’Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie (IMPMC) du Muséum national d’Histoire naturelle. Il est spécialiste en analyse des météorites et d’échantillons d’astéroïdes ramenés lors de missions spatiales.

Brigitte Zanda est météoriticienne et professeur à l’Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie (IMPMC) du Muséum national d’Histoire naturelle. Elle est spécialiste des chondrites, les météorites les plus primitives. Elle est l’une des responsables scientifiques du programme FRIPON de traque des météorites et du programme de science participative associé Vigie-Ciel.

Une soirée fascinante organisée en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et Vigie-Ciel.

Médiathèque Jean-Pierre Melville et Bibliothèque Marguerite Durand 79 Rue Nationale, 75013 Paris, France

La médiathèque Jean-Pierre Melville, nommée en hommage au cinéaste dont les studios étaient implantés non loin de là, rue Jenner, propose des collections adultes, jeunesse, discothèque, vidéothèque, pôle de langues asiatiques.

La médiathèque Jean-Pierre Melville partage son bâtiment avec la bibliothèque patrimoniale Marguerite Durand, spécialisée dans l'Histoire des femmes et du féminisme (3e étage).

La médiathèque Jean-Pierre Melville partage son bâtiment avec la bibliothèque patrimoniale Marguerite Durand, spécialisée dans l’Histoire des femmes et du féminisme (3e étage).

