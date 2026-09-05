Informations pratiques

Chartres

Les cuivres à l’affiche : Concert du conservatoire

Place Saint Aignan Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-06-26 20:00:00

fin : 2027-06-26 21:30:00

Date(s) :

2027-06-26

Concert de quintette de cuivres. Le quintette de cuivres, formation très exigeante nécessitant une grande virtuosité et une maîtrise sonore très poussée, propose des répertoires de tous styles et de toutes époques, de la musique ancienne au classique, en passant par le jazz et les musiques de films.

Programme : Chefs-d’œuvre du répertoire pour quintette à vents et arrangements de musiques de tous styles, jazz, musiques de films… Un programme assurément plein de surprises, qui vous fera découvrir des sonorités majestueuses et profondes dans l’écrin incomparable de la Collégiale St André. 10 .

Place Saint Aignan Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Brass Quintet Concert. The brass quintet, a highly demanding ensemble requiring great virtuosity and a very sophisticated command of sound, performs a repertoire spanning all styles and eras, from early music to classical, including jazz and film scores.

L’événement Les cuivres à l’affiche : Concert du conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES