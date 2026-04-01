Les Cullomètres Culles-les-Roches

Les Cullomètres

Ancienne gare Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Au cœur des paysages vallonnés de Culles-les-Roches, les Cullomètres célèbrent une décennie de trail avec une édition spéciale. Nouveau tracé, passages emblématiques et défis inattendus ici, effort rime toujours avec plaisir.

Ce que tu vas trouver sur place

4 parcours différents pour tous les niveaux, jalonnés de ravitaillements pour garder la cadence ;

Une ambiance conviviale et authentique, au cœur d’un décor naturel préservé ;

Des challenges surprises où stratégie et vitesse peuvent te rapporter quelques bouteilles bien méritées.

Focus parcours

Entre vallons, anciennes carrières et sentiers aux reliefs marqués, ça va secouer tes jambes… et tes sens. Tu franchiras le viaduc de Crainseny pour le grand frisson, revisiteras le vallon de la Mouille et t’aventureras sur des chemins qui ont forgé l’âme des Cullomètres depuis 10 ans. Nouveau tracé, mais toujours ce savant mélange de défi et de plaisir qui fait la signature de l’événement.

3 (très) bonnes raisons de participer

Courir pour une cause aider des enfants à aller à l’école ;

Se mesurer à un trail où effort et plaisir se répondent à chaque montée et sur chaque sentier ;

Sortir, respirer, profiter du grand air et de paysages qui donnent envie de revenir l’an prochain.

Alors, prêt à fêter 10 ans de trail à Culles-les-Roches ? Les Cullomètres t’attendent.

Départs et arrivées à l’ancienne gare de Culles-les-Roches.

Retrait des dossards au même endroit, le jour de la course à partir de 7h.

QR code obligatoire pour retirer ton dossard ou celui d’un proche.

Aucun matériel obligatoire mais pense à apporter ton éco-cup pour te ravitailler ! .

Ancienne gare Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 74 89 26 dominique.scherno@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Cullomètres

L’événement Les Cullomètres Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-03-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II