Les Cultissimes au cinéma Cinéma CGR Moulins Moulins

Informations pratiques

Moulins

Les Cultissimes au cinéma

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

15-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 22:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Chaque mois, nous faisons voter notre public sur un thème précis afin de choisir entre trois films.

Pour SEPTEMBRE, le thème est ECOLE.

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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr

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English :

Every month, we ask our audience to vote on a specific theme to choose between three movies.

For SEPTEMBER, the theme is SCHOOL.

L’événement Les Cultissimes au cinéma Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région