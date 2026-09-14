Les Cultissimes au cinéma Cinéma CGR Moulins Moulins
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma CGR Moulins · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Les Cultissimes au cinéma
Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
15-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17 22:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Chaque mois, nous faisons voter notre public sur un thème précis afin de choisir entre trois films.
Pour SEPTEMBRE, le thème est ECOLE.
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Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 58 50 cgr.moulins@cgrcinemas.fr
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English :
Every month, we ask our audience to vote on a specific theme to choose between three movies.
For SEPTEMBER, the theme is SCHOOL.
L’événement Les Cultissimes au cinéma Moulins a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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