Les Culturelles de Bagatelle Orangerie du Parc de Bagatelle Paris vendredi 1 août 2025.

Les Culturelles de Bagatelle, à l’Orangerie du Parc de Bagatelle.

Le Mai musical – concerts classiques et jazz

Août en fête – Théâtre et ses notes acoustiques

Le Septembre musical – concerts et théâtre lyriques.

Un festival ludique, festif pour tous les publics, petits et grands, dans un lieu d’exception.

Des spectacles enfants :

Robinson Crusoé et Zoé Liberté, Aurore la belle au bois ne s’endort pas, Chats-Pitres, Opéranimaux.

Des spectacles tout public :

Le Marchand de Venise, Les Précieuses ridicules, La Cagnotte, Eva Jean je suis ton père avec le look de ta mère, Les Nouveaux Talents du lyrique, Czardas !, A la Folie, Anonyme était une femme, Un Cabaret classique.

L’entrée est gratuite pour les spectateurs munis d’un billet pour Les Culturelles de Bagatelle.

Un festival ludique, festif pour tous les publics, petits et grands, dans un lieu d’exception.
Du vendredi 01 août 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :
payant

Payant, sauf pour les moins de 3 ans ou de 2 ans selon les spectacles. Sauf Opéranimaux, payant dès 6 mois.

De 10€ à 25€, selon les spectacles.

Tout public.

début : 2025-08-01T02:00:00+02:00
fin : 2025-09-08T01:59:59+02:00
Date(s) :

Orangerie du Parc de Bagatelle 42, route de Sèvres à Neuilly  75016 L'orangerie se situe dans le Parc de BagatelleParis
https://www.lejourdelalune.com resas@lejourdelalune.com https://www.lesculturellesdebagatelle.com https://www.lesculturellesdebagatelle.com