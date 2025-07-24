« Les cultures urbaines s’invitent chez vous » – Ateliers danse et musique Accueil de jour Itinérances – Association AURORE Paris

« Les cultures urbaines s’invitent chez vous » – Ateliers danse et musique Accueil de jour Itinérances – Association AURORE Paris jeudi 24 juillet 2025.

« Les cultures urbaines s’invitent chez vous » – Ateliers danse et musique 24 et 25 juillet Accueil de jour Itinérances – Association AURORE Paris

Dans plusieurs structures sociales, nous proposons deux journées d’ateliers culturel tournés vers le paratage et la performance. Dans un esprit joyeux et festif, les participants pourront faire l’expérience du processus créatif collectif avec des artistes professionnels autour de 2 disciplines : le breakdance et la musique électronique et prendre part à une petite représentation le jour même devant des personnes invitées par la structure.

Ce n’est pas une simple restitution qui sera proposée chaque jour mais une véritable rencontre de proximité entre le public et les artistes qui parleront de leur art, de leur parcours et performeront en direct.

Accueil de jour Itinérances – Association AURORE 61 boulevard de magenta 75010 PARIS Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France

