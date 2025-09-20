Les Cures Marines ouvrent leurs portes Journées Européennes du Patrimoine 2025 Hôtel Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, poussez les portes d’un lieu emblématique de la ville et laissez-vous embarquer pour un voyage hors du temps.

Entre histoire fascinante et architecture majestueuse, découvrez les secrets d’un établissement qui incarne depuis toujours l’élégance balnéaire et l’art de vivre normand.

Visite gratuite et ouverte à tous (sur inscription)

Réservez votre place avant le 19 septembre en écrivant à marketing.curesmarines@accor.com

Merci de préciser votre nom, le nombre de participants et le créneau horaire choisi.

Le nombre de places étant limité, mieux vaut ne pas tarder !

Une parenthèse unique et inspirante, à partager en famille ou entre amis, au cœur d’une véritable légende balnéaire. .

marketing.curesmarines@accor.com

English : Les Cures Marines ouvrent leurs portes Journées Européennes du Patrimoine 2025

On the occasion of the 2025 European Heritage Days, push open the doors of one of the city?s emblematic sites and let yourself be taken on a timeless journey.

German : Les Cures Marines ouvrent leurs portes Journées Européennes du Patrimoine 2025

Öffnen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals 2025 die Türen eines symbolträchtigen Ortes der Stadt und begeben Sie sich auf eine Reise außerhalb der Zeit.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, aprite le porte di uno dei luoghi più emblematici della città e lasciatevi trasportare in un viaggio senza tempo.

Espanol :

Para las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2025, abra las puertas de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y déjese llevar a un viaje atemporal.

