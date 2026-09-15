Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026 Spa The Purist – Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026

Spa The Purist – Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Trois jours d’activités gratuites face à la mer : immersion marine au lever du soleil, parcours longévité, rituels beauté, conférence et séance ouverte à tous. Les Cures Marines célèbrent le World Wellness Weekend du 18 au 20 septembre 2026, sur réservation.

On imagine souvent le bien-être entre quatre murs, allongé sous une serviette chaude. À Trouville-sur-Mer, il commence parfois beaucoup plus simplement : une marche les pieds dans le sable, une grande respiration d’air iodé, une vague qui vient lécher les chevilles.

C’est cet esprit que Les Cures Marines prolongent les 18, 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion du World Wellness Weekend, le rendez-vous mondial dédié au bien-être. Pendant trois jours, le Club Sport et le spa The Purist ouvrent leurs portes aux clients de l’hôtel comme aux habitants et aux visiteurs de la région, autour d’une programmation gratuite placée sous le signe du mouvement, de la vitalité et de la reconnexion à soi.

Chaque journée suit son propre rythme. Le vendredi 18 septembre s’ouvre sur l’éveil et la reconnexion, avec une immersion marine au lever du soleil, une pause sensorielle autour des infusions normandes Flore Norman, un rituel beauté & vitalité, puis « Ondes marines », une immersion dans le bassin d’eau de mer mêlant relaxation guidée, lumières sous-marines et handpan en live. Le samedi 19 septembre est consacré à l’énergie et à la vitalité : parcours longévité en bord de mer, rituel éclat & vibrations, conférence interactive sur l’énergie vitale animée par l’énergéticien Olivier Brancard, atelier de dégustation consciente de produits marins et normands, visite guidée du spa et, pour finir, l’expérience immersive « 1912 Énergie au coucher du soleil ». Le dimanche 20 septembre referme le week-end sur une note collective avec « Tous actifs face à la mer », une séance ouverte aux familles, aux amis, aux enfants comme aux seniors, suivie d’une présentation de l’ensemble de l’offre fitness, wellness et spa.

Avec le label The Purist Retreat & Spa, Les Cures Marines défendent une approche holistique où l’eau de mer, l’air marin, la lumière et le mouvement dialoguent avec la relaxation, la nutrition et la beauté. Le programme complet et détaillé des trois journées est à découvrir dans le carrousel d’images ci-contre.

Infos pratiques :

– Dates : vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

– Horaires : variables selon les activités, de 8 h à 19 h 45

– Lieu : Les Cures Marines Trouville – MGallery, boulevard de la Cahotte, 14360 Trouville-sur-Mer

– Public : clients de l’hôtel, habitants et visiteurs

– Tarif : gratuit

– Réservation : obligatoire, dans la limite des places disponibles, au 02 31 14 25 70 ou par e-mail à spa.curesmarines@accor.com

– À noter : savoir nager est indispensable pour les activités en mer .

Spa The Purist – Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 25 70 spa.curesmarines@accor.com

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English : Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026

Three days of free activities by the sea: a sunrise marine immersion, a longevity trail, beauty rituals, a talk and a session open to all. Les Cures Marines are celebrating World Wellness Weekend from 18 to 20 September 2026; booking required.

L’événement Les Cures Marines – World Wellness Weekend 2026 Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Trouville