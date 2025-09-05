Les Curieuses Musicales concert « De Vous à Moi » par Joce Ballerat Saint-Projet

Les Curieuses Musicales concert « De Vous à Moi » par Joce Ballerat

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2025-09-05 20:00:00

Le Tiers-Lieu Savy propose Les Curieuses Musicales en partenariat avec l’association Les Petites Notes.

Retrouvez Joce Ballerat pour un concert de chansons françaises tout en douceur intitulé « De Vous à Moi » !

Joce Ballerat chante depuis toujours la chanson française intimiste. C’est une interprète généreuse au service des émotions ; elle y met sa force et son expérience. Sa voix singulière et ses interprétations font d’elle, une artiste qu’on n’oublie pas. Accompagnée au piano, elle vous conte un quotidien où les vers s’entrechoquent… .

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie +33 6 47 03 64 51 contact@tierslieusavy.fr

English :

Tiers-Lieu Savy presents Les Curieuses Musicales in partnership with the association Les Petites Notes

German :

Der Tiers-Lieu Savy bietet Les Curieuses Musicales in Zusammenarbeit mit dem Verein Les Petites Notes an

Italiano :

Il Tiers-Lieu Savy presenta Les Curieuses Musicales in collaborazione con l’associazione Les Petites Notes

Espanol :

El Tiers-Lieu Savy presenta Les Curieuses Musicales en colaboración con la asociación Les Petites Notes

