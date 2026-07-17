LES CURIEUSES VACANCES ★ MARY ANNING + CINÉ-ATELIER MODELAGE | 6+, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

LES CURIEUSES VACANCES ★ MARY ANNING + CINÉ-ATELIER MODELAGE | 6+ Mercredi 26 août, 14h30 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T15:42:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:30:00+02:00 – 2026-08-26T15:42:00+02:00

À partir de 6 ans.

Après la projection du film d’animation Mary Anning, participez à un atelier de modelage et créez vos propres reproductions d’empreintes ou de fossiles en argile avec par Sabine Duval, artiste plasticienne.

MARY ANNING • Réalisé par Marcel Barelli • Belgique, Suisse, France • 2025 • 1h12 • VF

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Mary est une jeune fille passionnée par les fossiles, qu’elle cherche avec son père sur la plage, pour ensuite les vendre aux touristes. La mort soudaine du père jette la famille dans le désarroi : sans une source financière, ils vont bientôt devoir quitter leur maison et pire encore, pour Mary, sa bien aimée plage aux fossiles. Mais avant de mourir, son père lui a laissé un mystérieux message qui pourrait l’amener à bouleverser bien de choses…

Film + atelier : 10€ par enfant. Durée film + atelier : 2h. Prévoyez un contenant pour repartir avec vos réalisations (boite à chaussures, boite alimentaire en plastique…).

→ Pour s’inscrire à la lecture, il suffit d’acheter la place ciné-atelier en cliquant sur le bouton « acheter ma place » en bas de l’affiche du film sur cette page ou à l’accueil du cinéma ! Les adultes qui accompagnent peuvent acheter leur place aux tarifs habituels.

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F637047/D1787747400/VF/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

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