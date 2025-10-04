Les Curiosités scientifiques : mystères et inventions Ludotrot Poitiers

Entrée libre et gratuite pour les curieux de tous les âges

Avec Les Petits Débrouillards, les médiathèques et les ludothèques vous plongent dans l’univers de Sacré-Cœur, le personnage de Laurent Audouin, en lien avec l’exposition « Les fantastiques aventures de Sacré-Cœur » du 25 novembre 2025 au 24 janvier 2026, à la médiathèque François-Mitterrand. Venez expérimenter les sciences, sans complexe, au cours d’animations ludiques avec des objets du quotidien.

Ludotrot 2 Rue du Moulin 86130 Jaunay-Marigny Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151

