LES CYCLOPES ÉTAIENT DES ÉLÉPHANTS NAINS Le Grand Cordel MJC Rennes Vendredi 28 novembre, 14h30 4€/8€/14€

Saviez-vous que les crânes abandonnés des éléphants nains de Sicile sont sans doute à l’origine du mythe des cyclopes ?

Saviez-vous que les crânes abandonnés des éléphants nains de Sicile sont sans doute à l’origine du mythe des cyclopes ? Avec Alexis Fichet, voyagez dans le temps très long, à la croisée de la science et de l’imaginaire, depuis le Jurassique jusqu’à la préhistoire. Au fil du récit, on rencontre des animaux incroyables, et on s’émerveille devant la variété des formes de vie possibles, en compagnie notamment d’une mammouthe échappée et d’un ours très étrange…

Immense réservoir de créativité, l’évolution a fait de nous des êtres de savoir et d’imagination. Cela nous permet de faire revivre ce qui avait disparu, d’inventer ce qui n’existait pas, de trouver de la joie dans les moments difficiles, de créer des images à partir de jeux de mots.

La pièce est un solo très peuplé, nourri par des apparitions en vidéos, des dessins surgis du temps passé, des créatures de chair et de poil…

Texte : Alexis Fichet

Jeu : Alexis Fichet

Collaboration artistique : Nicolas Richard

Lumière : Fabien Bossard

Voix : Marie Thomas

Costumes : Laure Fonvielle

Premiers enregistrements : Pierre Marais

Remerciements : Frédéric Rouault

Séance scolaire ouverte au public.

Coproduction Scène de recherche Paris-Saclay

Accueil en résidence Théâtre du Cercle, Rennes, Le strapontin, Pont-Scorff, La Paillette, Rennes

Début : 2025-11-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T15:25:00.000+01:00

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/les-cyclopes-etaient-des-elephants-nains/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine