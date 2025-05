Les Cyclos Nyonsais Randonnée des Oliviers – Maison de pays Nyons, 7 juin 2025 07:30, Nyons.

3 Parcours Cyclos de 100, 80 et 60 km. Barbecue et boissons vous attendent à l’arrivée avec apéritif offert par la ville de Nyons.

Maison de pays 128 Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 00 83 95 paulvanliebergen@gmail.com

English :

3 Cyclos routes of 100, 80 and 60 km. Barbecue and drinks await you at the finish, with an aperitif offered by the town of Nyons.

German :

3 Radstrecken von 100, 80 und 60 km. Grill und Getränke erwarten Sie bei der Ankunft mit einem von der Stadt Nyons angebotenen Aperitif.

Italiano :

3 percorsi ciclistici di 100, 80 e 60 km. Al traguardo vi aspettano barbecue e bevande, con un aperitivo offerto dalla città di Nyons.

Espanol :

3 rutas ciclistas de 100, 80 y 60 km. Barbacoa y bebidas le esperan en la meta, con un aperitivo ofrecido por la ciudad de Nyons.

