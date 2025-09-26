Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac
Les Cyclosympas balades à vélo Café de la Forge Guillac vendredi 26 septembre 2025.
Les Cyclosympas balades à vélo
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:15:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Tous les vendredis, venez pédaler en groupe avec les Cyclosympas et ainsi (re)découvrir les paysages de notre belle région !
Les sorties se font en fonction de la météo, avec un départ à 14h15, derrière la médiathèque de Guillac. Au retour, un petit verre est proposé au café… car après l’effort, le réconfort ! À 14h15. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Cyclosympas balades à vélo Guillac a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande