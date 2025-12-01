LES DAMES DE SAINT-JULIEN OU LES TRIBULATIONS EN BOURGOGNE D’UNE COMMUNAUTÉ BÉNÉDICTINE D’AUTUN Salon d’honneur Autun

LES DAMES DE SAINT-JULIEN OU LES TRIBULATIONS EN BOURGOGNE D’UNE COMMUNAUTÉ BÉNÉDICTINE D’AUTUN

Salon d’honneur Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

2025-12-11

Le 14 janvier 1732, la Ville d’Autun acquérait pour 6.000 livres les bâtiment composant l’actuel hôtel Saint-Louis afin d’y établir des écuries destinées aux troupes de passage. Le 21 décembre 1744, après des réparations considérables, elle les cédait aux soeurs Midoux pour y tenir le logis de l’hôtel Saint-Louis . Mais avant qu’ils ne devinssent propriété municipale ces lieux avaient abrité la communauté bénédictine des Dames de Saint-Julien. De Saint-Julien-sur-Dheune et d’Autun jusqu’à Dijon, en passant par Rougemont, cette communauté de bénédictines traversa deux siècles de tribulations auxquelles d’importantes familles bourguignonnes furent mêlées. L’histoire des Dames de Saint-Julien permet aussi d’évoquer la vie de celles dont on ne parle guère, les demoiselles qui deviennent religieuses par vocation ou par nécessité aux XVIIe et XVIIIe siècles. .

Salon d’honneur Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté andrestrasberg@gmail.com

