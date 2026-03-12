Les Dames du raï Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement

Les Dames du raï

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 19 – 19 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 20:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Ode au multiculturalisme et au vivre-ensemble, le spectacle musical Les Dames du raï est une fête qui retrace la naissance d’un genre, sous le signe de la résistance aux oppressions.

.

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Dames du raï

An ode to multiculturalism and living together, the musical Les Dames du raï is a celebration that traces the birth of a genre, marked by resistance to oppression.

L’événement Les Dames du raï Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme