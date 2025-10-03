« Les Dancelles » Micro Festival La Passerelle Connerré

« Les Dancelles » Micro Festival La Passerelle Connerré vendredi 3 octobre 2025.

« Les Dancelles » Micro Festival

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe

Les Dancelles sont des pièces synesthésiques qui mettent en mouvement une œuvre visuelle au son du violoncelle. Les notes touchent les corps dans un dialogue mouvementé qui fait résonner la palette de l’artiste. La danse déploie dans l’espace-temps les lignes, les courbes, les volumes, les aplats, les contrastes, les couleurs, l’énergie de l’œuvre choisie. Le fond se mêle à la forme, le son aux volumes, la peinture se fait chair, le geste trace les lignes et les courbes, l’énergie se fait couleur.

Compagnie Nawel Oulad

Tout public

Durée 1 heure .

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90

