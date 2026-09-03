Informations pratiques

Chabris

Les Danchieuses étoiles

Rue de la République Chabris Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Les Danchieuses étoiles font leur show à Chabris venez découvrir leur spectacle plein d’humour.Familles

L’association A.C.E Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Chabris a l’honneur de vous proposer une soirée avec les Les danchieuses étoiles. Les Danchieuses Étoiles, une comédie ruralo-parigote. La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. Alors que tout les oppose, Mel, rurale débrouillarde, et Kim, citadine sophistiquée vont devoir collaborer. 15 .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 26 28 56

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English :

The Danchieuses %E9toiles are putting on a show at %E0 Chabris—come check out their hilarious performance.

L’événement Les Danchieuses étoiles Chabris a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle