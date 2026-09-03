Les Danchieuses étoiles Chabris
vendredi 30 octobre 2026 · Chabris
Informations pratiques
Chabris
Les Danchieuses étoiles
Rue de la République Chabris Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Les Danchieuses étoiles font leur show à Chabris venez découvrir leur spectacle plein d’humour.Familles
L’association A.C.E Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Chabris a l’honneur de vous proposer une soirée avec les Les danchieuses étoiles. Les Danchieuses Étoiles, une comédie ruralo-parigote. La vie est parfois pleine de surprises et ce n’est pas Mel ou Kim qui diront le contraire. Alors que tout les oppose, Mel, rurale débrouillarde, et Kim, citadine sophistiquée vont devoir collaborer. 15 .
Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 26 28 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Danchieuses %E9toiles are putting on a show at %E0 Chabris—come check out their hilarious performance.
L’événement Les Danchieuses étoiles Chabris a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Chabris – Pays de Bazelle
À voir aussi à Chabris (Indre)
- Parcours Baludik : Le cahier de Lucien, entre histoire et mémoire à Chabris, Église Saint-Christophe et Saint-Phalier, Chabris 18 septembre 2026
- Exposition photos au Moulin de Chabris Chabris 19 septembre 2026
- Portes ouvertes du verger Schaeffer Chabris 19 septembre 2026