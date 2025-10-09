Les Dangers de la Lecture La Passerelle Meschers-sur-Gironde
Les Dangers de la Lecture La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 9 octobre 2025.
Les Dangers de la Lecture
La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Les Dangers de la Lecture
Compagnie Caus Toujours
Écriture et Mise en scène TITUS (Thierry Faucher)
.
La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
The Dangers of Reading
Compagnie Caus Toujours
Written and directed by TITUS (Thierry Faucher)
German :
Die Gefahren des Lesens
Compagnie Caus Toujours
Schriftsteller und Regisseur: TITUS (Thierry Faucher)
Italiano :
I pericoli della lettura
Compagnie Caus Toujours
Scritto e diretto da TITUS (Thierry Faucher)
Espanol :
Los peligros de la lectura
Compagnie Caus Toujours
Escrita y dirigida por TITUS (Thierry Faucher)
L’événement Les Dangers de la Lecture Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique