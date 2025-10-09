Les Dangers de la Lecture La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Les Dangers de la Lecture La Passerelle Meschers-sur-Gironde jeudi 9 octobre 2025.

Les Dangers de la Lecture

La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Les Dangers de la Lecture



Compagnie Caus Toujours



Écriture et Mise en scène TITUS (Thierry Faucher)

.

La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

The Dangers of Reading



Compagnie Caus Toujours



Written and directed by TITUS (Thierry Faucher)

German :

Die Gefahren des Lesens



Compagnie Caus Toujours



Schriftsteller und Regisseur: TITUS (Thierry Faucher)

Italiano :

I pericoli della lettura



Compagnie Caus Toujours



Scritto e diretto da TITUS (Thierry Faucher)

Espanol :

Los peligros de la lectura



Compagnie Caus Toujours



Escrita y dirigida por TITUS (Thierry Faucher)

L’événement Les Dangers de la Lecture Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique