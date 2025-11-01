Les Dangers de la Lecture Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Les Dangers de la Lecture 25 février – 7 mars 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T20:30:00 – 2026-02-25T22:00:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00 – 2026-03-07T22:00:00

De et avec Titus

Direction d’acteur : Anne Marcel

Compagnie Caus’toujours

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables méfaits de la lecture.

Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait-elle pas de sombres dangers ? Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre une voix dissonante et d’alerter la population. Il est urgent de rompre l’omerta sur les terribles méfaits de la lecture. C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension nocive et hautement subversive.

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique.

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Durée : 1h05

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

