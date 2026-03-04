LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX, FRANCE SERVICES, Villers-Cotterêts

LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX Mercredi 8 avril, 09h30 FRANCE SERVICES Aisne

gratuit ; sur inscription

Début : 2026-04-08T09:30:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T09:30:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la prévention numérique, cet atelier coanimé alerte sur les dangers des réseaux sociaux : harcèlement, vol de données personnelles, e.réputation, fake news, deep fake, etc.. Pour un côté plus « fun », un jeu de société est proposé qui permet de sensibiliser et d’éduquer sur les usages des réseaux sociaux de manière ludique et interactive.

FRANCE SERVICES 8 rue Alexandre Dumas 02600 VILLERS-COTTERÊTS Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France

