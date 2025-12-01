Les danses anciennes

Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir les danses ancinnes

Venez découvrir les danses anciennes le samedi 13 décembre à la salle des fêtes de Moulins-sur-Céphons à partir de 19h. Une soirée conviviale et rythmée vous attend, suivie d’un repas sur réservation.

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment unique entre musique, danse et gastronomie. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 69 11

English :

Come and discover ancestral dances

L’événement Les danses anciennes Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Levroux