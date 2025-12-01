Les danses anciennes Moulins-sur-Céphons
Les danses anciennes Moulins-sur-Céphons samedi 13 décembre 2025.
Les danses anciennes
Moulins-sur-Céphons Indre
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Venez découvrir les danses anciennes le samedi 13 décembre à la salle des fêtes de Moulins-sur-Céphons à partir de 19h. Une soirée conviviale et rythmée vous attend, suivie d’un repas sur réservation.
Ne manquez pas cette occasion de partager un moment unique entre musique, danse et gastronomie. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 69 11
English :
Come and discover ancestral dances
