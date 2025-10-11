Les danses du soleil Auxonne

Les danses du soleil Auxonne samedi 11 octobre 2025.

Les danses du soleil

Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-10-11

.

Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Les danses du soleil

German : Les danses du soleil

Italiano :

Espanol :

L’événement Les danses du soleil Auxonne a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cap Val de Saône