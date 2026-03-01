Les Danseurs de cordes Conservatoire Georges Bizet Paris

1 fil, 2 fils… 3 cordes… 8 doigts ! Une harpe, des harpistes. Quel instrument, plus que la harpe, est-il funambule ? En équilibre instable, de caractère changeant, ce terrible instrument au nombre infini de cordes – ces fils élastiques sur lesquels s’élancent et rebondissent les doigts d’acrobates harpistes – n’a pas fini de nous étonner. Sauvage, classique, sage, endiablé… il n’est jamais le même. Dans sa bascule continuelle, il nous emmène et nous fait voyager, manipulé en équilibre par des musiciens acrobates, diseurs d’histoires, peut-être même chanteurs…

Ce concert proposera un parcours qui mêlera des pièces classiques, des créations contemporaines et des traditions populaires, avec des œuvres de Georg Friedrich Haendel, Muzio Clementi, Maurice Ravel, Marcel Tournier, Déborah Henson-Conant… Les textes qui constitueront le fil de ce moment musical ont été écrits par les élèves de la classe de harpe du CMA20.

Avec les élèves de la classe de harpe du CMA20 (prof. Élodie Reibaud), et la participation d’élèves de la classe de harpe du CMA19 (prof. Eva Debonne).

Ce samedi 14 mars, dans le cadre de notre saison culturelle « Équilibre, déséquilibre », profitez d’un concert des élèves de la classe de harpe du Conservatoire Georges Bizet – avec la participation d’élèves du Conservatoire Jacques Ibert.

Le samedi 14 mars 2026

de 17h45 à 18h45

gratuit Tout public.

Conservatoire Georges Bizet 3 place Carmen 75020 Paris



